ПФР напомнил о единовременных выплатах пенсионерам до 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры, имеющие трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), начали получать единовременные выплаты до 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР).

«Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии», — цитирует сообщение фонда Ura.ru.

Выплаты могут получить мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, которые в период с 2002 по 2004 год отчисляли средства на накопительную часть пенсии.

Начисление единовременных выплат началось 1 августа, сроки перечисления средств зависят от региона.

