Артемий Лебедев оценил идею создания Музея бомжей в Петербурге

По его словам, подобное учреждение рано или поздно должно было появиться в Северной столице.

«Для Питера такое заведение, конечно же, обязательно должно было состояться. Я поздравляю авторов проекта и скоро наведаюсь к ним в гости», — написал Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» дизайн денег и документов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

