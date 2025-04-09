Артемий Лебедев оценил идею создания Музея бомжей в Петербурге
9 апреля 202511:23
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев оценил идею создания в Петербурге Музея бомжей. Своё мнение он выразил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, подобное учреждение рано или поздно должно было появиться в Северной столице.
«Для Питера такое заведение, конечно же, обязательно должно было состояться. Я поздравляю авторов проекта и скоро наведаюсь к ним в гости», — написал Лебедев.
Ранее Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» дизайн денег и документов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости в РФ
- В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр
- Россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней
- В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках
- Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца
- СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора
- В аэропорту Франции задержали сотрудницу МИД России
- Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
- США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей
- Трамп рассказал о желании стран заключить сделку с США для отмены пошлин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru