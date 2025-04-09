Артемий Лебедев оценил идею создания Музея бомжей в Петербурге

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев оценил идею создания в Петербурге Музея бомжей. Своё мнение он выразил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей

По его словам, подобное учреждение рано или поздно должно было появиться в Северной столице.

«Для Питера такое заведение, конечно же, обязательно должно было состояться. Я поздравляю авторов проекта и скоро наведаюсь к ним в гости», — написал Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» дизайн денег и документов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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