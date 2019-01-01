Российским чиновникам доплатят за наставничество

Новая надбавка к зарплате может появиться у российских чиновников. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, надбавка полагается ценным кадрам, которые выступают в роли наставников для новичков.

Так, например, прибавку в размере 30 процентов от оклада смогут получить те, кто безупречно обучил нового сотрудника ведомства.

В проекте постановления отмечается, что один чиновник может стать наставником для пяти новичков, сообщает Ura.ru. При этом период обучения может длиться от месяца до года, но, как правило, он устанавливается на испытательный срок — три месяца.