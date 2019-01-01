Онищенко рассказал, как заставить россиян проходить диспансеризацию

Россияне могут получить ещё дополнительный выходной, который, как и основной отпуск, будет оплачиваться работодателем. Этот день сотрудники старше 40 лет смогут использовать только для прохождения диспансеризации. На сегодня такой выходной предоставляется раз в три года. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд. Если они вступят в силу, дополнительный выходной для обследований станет ежегодным.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что идея хорошая, но некоторые аспекты требуют тщательной проработки.

«Это называется ренессанс. Раньше дней не закрепляли, но приходила разнарядка, люди шли в больницу. Сейчас уклад поменялся, люди работают, в том числе, и на частных предприятиях. Значит нужно этот день закрепить законодательно. Надо также, чтобы диспансеризация была полной, а не одно обследование человек бы прошел за день. Нужна увязка между выходным днем и готовностью медучреждения человеком заниматься. Этот стык нужно отработать. Можно же день можно и в баре провести, и на пляже», - отметил Онищенко.

Сейчас каждый работающий гражданин России имеет право раз в три года взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры — ‪два дня.