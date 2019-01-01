Онищенко рассказал, как заставить россиян проходить диспансеризацию
Экс-главный санитарный врач РФ в эфире НСН рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.
Россияне могут получить ещё дополнительный выходной, который, как и основной отпуск, будет оплачиваться работодателем. Этот день сотрудники старше 40 лет смогут использовать только для прохождения диспансеризации. На сегодня такой выходной предоставляется раз в три года. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд. Если они вступят в силу, дополнительный выходной для обследований станет ежегодным.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что идея хорошая, но некоторые аспекты требуют тщательной проработки.
«Это называется ренессанс. Раньше дней не закрепляли, но приходила разнарядка, люди шли в больницу. Сейчас уклад поменялся, люди работают, в том числе, и на частных предприятиях. Значит нужно этот день закрепить законодательно. Надо также, чтобы диспансеризация была полной, а не одно обследование человек бы прошел за день. Нужна увязка между выходным днем и готовностью медучреждения человеком заниматься. Этот стык нужно отработать. Можно же день можно и в баре провести, и на пляже», - отметил Онищенко.
Сейчас каждый работающий гражданин России имеет право раз в три года взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры — два дня.
«Что касается вопросов частоты диспансеризации, то в принципе я с ней согласен. В рамках национального проекта речь идет о ежегодном обследовании, и это очень верно. Нужно также мотивировать и частный бизнес. Но еще раз повторюсь, что важно сделать так, чтобы в один день человек успел пройти всех докторов», - заявил собеседник НСН.
Глава правительства Дмитрий Медведев ранее заявил, что в ближайшее время поручит провести в течение двух лет всероссийскую диспансеризацию. Кроме того, он анонсировал введение для россиян новых программ скрининга для выявления онкологических заболеваний.
По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в 2018 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли почти 62 млн граждан.
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