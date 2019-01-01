Кучерена удивилась росту зарплат строителей
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
В ЦБ рассказали, в каких сферах выросли зарплаты
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост заработных плат. Об этом сообщают в департаменте исследований и прогнозирования Банка России. В этих сферах, как указывается в бюллетене, доход вырос на 6−9 процентов, а вот оклад в финансовой сфере снизился в среднем на 1,5%. Медленный рост заработных плат Центробанк фиксирует у медицинских работников и госслужащих.
Анастасия Кучерена: «Не могу не отметить, что рост зарплат именно в строительном секторе очень удивляет. После законодательных изменений, коснувшихся застройщиков, себестоимость строительства резко возросла. Теперь строители пытаются экономить везде, где только возможно. И, конечно, не может не радовать, что даже в таких условиях мы наблюдаем тенденцию роста зарплат людей, задействованных в этой сфере», - рассказала НСН Анастасия Кучерена.
Минэкономразвития предложило ввести новые налоговые льготы для IT-компаний
Российское министерство экономического развития предложило ввести новые налоговые льготы для ориентированных на экспорт IT-компаний — в частности, за счет создания специализированной экстерриториальной свободной экономической зоны. В ведомстве уточнили, что резидентами экстерриториальной специальной экономической зоны смогут стать только отечественные компании, в том числе полностью принадлежащие иностранцам, — но только в том случае, если не менее половины их выручки составляет экспорт
Анастасия Кучерена: «Очень правильное решение. Мы, как юристы, ждем, когда аналогичные изменения будут проведены такие же изменения. К слову, сегодня российские государственные органы и частные компании обслуживаются у иностранных консалтинговых компаний. Думаю, было бы неплохо, если бы возможность консультировать госорганы предоставлялась бы только тем юридическим компаниям, в которых не менее 50% принадлежало бы российским резидентам», - отметила она в беседе с НСН.
В России вырастет минимальный размер оплаты труда
В России с 1 января 2021 года вырастет минимальный размер оплаты труда в связи с пересмотром потребительской корзины. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин на Х Общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Анастасия Кучерена: «Поскольку сейчас есть проблема в соотношении потребительской корзины и размера оплаты труда, глава министерства обещает и дальше смотреть на изменения этого соотношения а еще обещает, что тенденция роста никуда не денется», - отметила Анастасия Кучерена в эфире НСН.
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