Кучерена удивилась росту зарплат строителей

Анастасия Кучерена: «Очень правильное решение. Мы, как юристы, ждем, когда аналогичные изменения будут проведены такие же изменения. К слову, сегодня российские государственные органы и частные компании обслуживаются у иностранных консалтинговых компаний. Думаю, было бы неплохо, если бы возможность консультировать госорганы предоставлялась бы только тем юридическим компаниям, в которых не менее 50% принадлежало бы российским резидентам», - отметила она в беседе с НСН.

