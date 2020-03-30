Российский ученый считает, что эпидемия спадет в течение месяца
Коронавирус становится менее агрессивным. Так считает заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов. Специалист полагает, что инфекция пойдет на спад в течение месяца, передает РИА новости. Он считает, что это благоприятный прогноз.
На данный момент в России отмечается устойчивый рост числа заболевших, констатировал глава Минздрава Михаил Мурашко.
На прошлой неделе российские врачи призывали готовиться к «итальянскому» сценарию распространения коронавируса, то есть ко взрывному росту числа заболевших. Шансы избежать такого сценария в России пока есть. Однако прирост новых случаев заражения неизбежен. Как объяснил в эфире НСН ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев , в ближайшие две недели в статистику новых случаев попадут возвращающиеся из-за границы россияне.
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