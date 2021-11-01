Российский регион впервые признал иностранные вакцины от коронавируса

Власти Ленинградской области разрешили туристам с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19 посещать музеи и театры региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Путин призвал создать механизм признания вакцинации от COVID-19

В сообщении говорится, что данный вопрос был согласован губернатором Александром Дрозденко и главой управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольгой Историк.

Заместитель председателя областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что пока таких случаев в регионе «буквально несколько».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают необходимым добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусЛенинградская ОбластьТеатрыМузей
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