Российский регион впервые признал иностранные вакцины от коронавируса
Власти Ленинградской области разрешили туристам с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19 посещать музеи и театры региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
В сообщении говорится, что данный вопрос был согласован губернатором Александром Дрозденко и главой управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольгой Историк.
Заместитель председателя областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что пока таких случаев в регионе «буквально несколько».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают необходимым добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru