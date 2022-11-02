Российский омбудсмен заявила об освобождении из украинского плена шестерых студентов

Шестеро студентов Донецкого университета, взятых в плен более четырех месяцев назад, были освобождены путем обмена. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова агентству «Интерфакс».

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По словам омбудсмена, в течение всего времени, что учащиеся провели в плену, Россия вела диалог с Украиной о возможности их обмена на украинских военнопленных, который по итогам переговоров успешно состоялся.

Москалькова отметила, что студенты добровольно отправились в зону боевых действий в период призыва и мужественно отстаивали свободу ДНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСтудентыПленныеОмбудсменТатьяна Москалькова
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