Российский омбудсмен заявила об освобождении из украинского плена шестерых студентов

По словам омбудсмена, в течение всего времени, что учащиеся провели в плену, Россия вела диалог с Украиной о возможности их обмена на украинских военнопленных, который по итогам переговоров успешно состоялся.

Москалькова отметила, что студенты добровольно отправились в зону боевых действий в период призыва и мужественно отстаивали свободу ДНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

