Российский омбудсмен заявила об освобождении из украинского плена шестерых студентов
Шестеро студентов Донецкого университета, взятых в плен более четырех месяцев назад, были освобождены путем обмена. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова агентству «Интерфакс».
По словам омбудсмена, в течение всего времени, что учащиеся провели в плену, Россия вела диалог с Украиной о возможности их обмена на украинских военнопленных, который по итогам переговоров успешно состоялся.
Москалькова отметила, что студенты добровольно отправились в зону боевых действий в период призыва и мужественно отстаивали свободу ДНР.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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