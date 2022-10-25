Офис Зеленского допустил обмен главы «Мотор Сич» Богуслаева на пленных ВСУ
Арестованный по подозрению в государственной измене руководитель завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева может быть обменен на пленных бойцов вооружённых сил Украины. Такого варианта не исключил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Суд в Киеве в понедельник отправил под арест 83-летнего Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. По версии Службы безопасности, задержанные незаконно поставляли авиадвигатели украинского производства России, когда уже шла специальная военная операция.
В качестве одного из доказательств СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров Богуслаева с гражданами РФ. Один из них, по утверждению украинской спецслужбы, - генерал-полковник Анатолий Ситнов, экс-начальник вооружения Минобороны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», о задержании главы правления, генерального директора, председателя совета директоров, почётного президента «Мотор Сич» стало известно в минувшее воскресенье. В его доме был проведён обыск. «Мотор Сич» - ведущее украинское предприятие по производству авиационных газотурбинных двигателей для вертолётов и самолётов.
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