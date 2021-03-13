Российский МИД указал цель блокировки IT-компаниями США российского контента
Американские IT-компании блокируют российский контент в целях нечестной конкуренции. Таким образом они используют собственные информационно-технологические возможности, написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в Facebook.
«Платформы пошли вразнос <...> Это смысловой и технологический тупик. Цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти», — отметила Захарова.
Она считает, что IT-компании США «идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений». Речь идет о нарушении права на свободный поиск, получение и распространение информации, отмечают «Известия».
«Цель Вашингтона очевидна - использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны», — цитирует Захарову Газета.ru.
Ранее в компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, объяснили, почему российский фильм «Крым. Путь на Родину» отмечен как потенциально шокирующий – показ ограничили в связи с «демонстрацией сцен насилия». Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения.
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