Instagram ограничил аккаунт телеканала «Крым 24»
Соцсеть Instagram ограничила работу аккаунта телеканала "Крым 24", его администраторы больше не могут писать текстовые сообщения в подписях к фотографиям. Об этом заявил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков в своем канале в Telegram.
Крючков напомнил, что это произошло накануне "седьмой годовщины Крымской весны". Также генпродюсер компании подчеркнул, что головной офис Instagram расположен в США.
Крючков также рассказал, что сервис отменяет публикацию поста при попытке написать хоть одно слово или поставить хэштег под фотографией. По словам руководителя, причиной для блокировки стало якобы использование аккаунтом сервиса по "накрутке лайков" под публикациями.
В 2020 году крупнейший в мире видеопортал YouTube также удалил аккаунт "Крым 24", за нарушение правил сервиса. Однако все выпуски программ и видео смогли восстановить на официальном сайте телеканала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- The Bell: «Яндекс» может приобрести банк «Акрополь»
- Франция одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
- Пафосно и безрезультатно: в Госдуме оценили призыв Украины «открыть доступ» в Крым
- США намерены добиваться от ЕС новых совместных санкций против России
- Бизнесмен Пригожин предложил накормить солдат Нацгвардии США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru