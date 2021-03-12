Instagram ограничил аккаунт телеканала «Крым 24»

Крючков напомнил, что это произошло накануне "седьмой годовщины Крымской весны". Также генпродюсер компании подчеркнул, что головной офис Instagram расположен в США.

Крючков также рассказал, что сервис отменяет публикацию поста при попытке написать хоть одно слово или поставить хэштег под фотографией. По словам руководителя, причиной для блокировки стало якобы использование аккаунтом сервиса по "накрутке лайков" под публикациями.

В 2020 году крупнейший в мире видеопортал YouTube также удалил аккаунт "Крым 24", за нарушение правил сервиса. Однако все выпуски программ и видео смогли восстановить на официальном сайте телеканала.

