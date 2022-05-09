Российский кабмин представил президенту предложения о допиндексации пенсий
Кабмин России представил главе государства предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», - заявил министр.
Котяков отметил, что это решение позволит снизить показатель бедности.
По словам главы ведомства, правительство предложило президенту несколько вариантов параметров дополнительной индексации.
Ранее Пенсионный фонд России заявил, что данные о мерах по поддержке российских семей в виде выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка не соответствуют действительности.
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