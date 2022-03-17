В ПФР назвали фейком данные о выплате 10 тысяч рублей на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что данные о мерах по поддержке российских семей в виде выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Будьте бдительны! В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10000 рублей в марте на каждого ребенка», — отмечается в публикации ПФР.

Фонд напомнил, что необходимо доверять лишь официальным источникам, таким как официальный сайт фонда и в группа в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «государство будет делать все для поддержки семей». 8 марта он анонсировал новое пособие для детей от восьми до 16 лет, проживающих в семьях с низкими доходами.

