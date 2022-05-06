Госдума: очередная индексация пенсий будет автоматической

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, сообщает «Москва 24» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета

По её словам, в настоящее время решается повышение выплат пожилым людям на 8–9%. Как отмечает парламентарий, от граждан, которым повысят пенсии, никаких действий не потребуется, так как Пенсионный фонд страны обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно заявления.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что данные о мерах по поддержке российских семей в виде выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка не соответствуют действительности.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
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