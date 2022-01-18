Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительством было принято решение о переносе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи с февраля на более поздний срок, сообщает ТАСС.
На координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом он отметил, что это связано с эпидемиологической обстановкой и пообещал вернуться к этому вопросу когда она улучшится.
Председатель правительства призвал глав регионов активизировать работу в части организации работы медучреждений, скорой помощи и горячих телефонных линий.
Ранее вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась заявил, что Российский инвестиционный форум планируется провести в Сочи в очном формате в феврале 2022 года при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает RT.
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