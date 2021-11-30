Путин пригласил на ПМЭФ-2022 иностранных инвесторов

Принявших участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!" иностранных инвесторов президент РФ Владимир Путин пригласил на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2022 году.

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Глава государства отметил, что те участники, которые не успели задать вопрос на форуме, успеют сделать это на ПМЭФ.

ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса форум был отменен в 2020 году, отмечает Ura ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ФорумВладимир Путин
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