Путин пригласил на ПМЭФ-2022 иностранных инвесторов

Глава государства отметил, что те участники, которые не успели задать вопрос на форуме, успеют сделать это на ПМЭФ.

ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса форум был отменен в 2020 году, отмечает Ura ru.

