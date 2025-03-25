Московская школьница пропала без вести под влиянием мошенников

Мать пропавшей обратилась к следователям с заявлением об исчезновении и возможном похищении дочери 25 марта. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Горожан попросили сообщать любую информацию о пропавшем подростке в следственный отдел по ТиНАО.

Девушка ушла из дома на улице Черемушки (Новая Москва) 24 марта. По предварительным данным, она общалась с телефонными мошенниками.

Ранее пропавшего на Филиппинах туриста из России нашли живым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



