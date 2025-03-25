Московская школьница пропала без вести под влиянием мошенников

Пятнадцатилетняя школьница пропала без вести в Москве под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Пропавший на Филиппинах турист из РФ найден живым

Мать пропавшей обратилась к следователям с заявлением об исчезновении и возможном похищении дочери 25 марта. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Горожан попросили сообщать любую информацию о пропавшем подростке в следственный отдел по ТиНАО.

Девушка ушла из дома на улице Черемушки (Новая Москва) 24 марта. По предварительным данным, она общалась с телефонными мошенниками.

Ранее пропавшего на Филиппинах туриста из России нашли живым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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