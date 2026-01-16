ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Севастополе
Мужчину задержали за подготовку теракта на территории Севастополя по заданию украинских кураторов. Об этом сообщило управление ФСБ по Крыму.
По данным ведомства, 19-летний гражданин России по заданию Киева прибыл в Севастополь, где проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.
«По указанию куратора подозреваемый приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании», - отметили в ФСБ.
Фигурант пытался вскрыть релейный шкаф и совершил поджог батарейного шкафа на железнодорожной станции в Инкермане, а также намеревался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе. По данным правоохранителей, задержанный попал под влияние телефонных мошенников, которые склонили его к преступлениям.
Ранее ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге, пишет «Свободная пресса».
