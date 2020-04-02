Российские специалисты обнаружили странные смерти от COVID-19 в Италии
Необычную особенность нового коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили российские врачи, прибывшие в Италию для борьбы с пандемией. По их словам, был отмечен ряд смертей больных с коронавирусной инфекцией во сне, пишет «Московский комсомолец».
Такие инциденты зафиксированы в городе Громо, где больные без каких-либо серьезных признаков болезни засыпали и не просыпались, передает РИА ФАН. За последние сутки таких странных смертей было не менее пяти.
В настоящее время в пансионатах Громо работают российские бригады медицинской помощи, сообщают argumenti.ru. Раствором спирта, перекиси водорода и гипохлорида натрия дезинфицируются палаты, коридоры и столовая.
По данным на 1 апреля, в Италии инфицированы 105 792. За сутки выявлено 4 тысяч новых больных, скончались 837 человек, сообщает «Свободная пресса».
Напомним, всего 100 российских специалистов в конце марта прибыли для борьбы с эпидемией в город Бергамо, находящийся в итальянском регионе Ломбардия. Российские военнослужащие дезинфицируют дома престарелых. Всего им необходимо обработать 65 учреждений для пенсионеров в этой провинции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Цена нефти Brent выросла на 11 процентов
- Еще 25 человек излечились от COVID-19 в Москве
- Как в 2009-м или хуже? Кудрин о влиянии кризиса на ВВП России
- Житель Уфы устроил прогулки по крыше из-за запрета выходить на улицу
- Еще одна нерабочая неделя? Станет ли продление самоизоляции «катастрофой»