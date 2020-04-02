Российские специалисты обнаружили странные смерти от COVID-19 в Италии

Необычную особенность нового коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили российские врачи, прибывшие в Италию для борьбы с пандемией. По их словам, был отмечен ряд смертей больных с коронавирусной инфекцией во сне, пишет «Московский комсомолец».

Такие инциденты зафиксированы в городе Громо, где больные без каких-либо серьезных признаков болезни засыпали и не просыпались, передает РИА ФАН. За последние сутки таких странных смертей было не менее пяти.