Российский дипломат раскрыл подробности испытаний в Северодвинске

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов рассказал подробности проводимых испытаний в Северодвинске, при которых погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Карпова, испытания проводились с целью разработки оружия, создаваемое в качестве ответной меры США после одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он подчеркнул, что произошедшая авария не имеет отношения к ядерным испытаниям.

Взрыв на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли шесть атомщиков. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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