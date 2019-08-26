Российский дипломат раскрыл подробности испытаний в Северодвинске

По словам Карпова, испытания проводились с целью разработки оружия, создаваемое в качестве ответной меры США после одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он подчеркнул, что произошедшая авария не имеет отношения к ядерным испытаниям.

Взрыв на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли шесть атомщиков. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

