Российский Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Вологодской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте" сообщила, что российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах в Госдуму.

В избиркоме региона уточнили, что главный зимний волшебник «воспользовался возможностью проголосовать на дому».

«Дома очень удобно. Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь не близкий», - отметил Дед Мороз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в дистанционном электронном формате, который также выбрал и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

