Путин проголосовал дистанционно

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном электронном формате, как и предполагалось. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал онлайн формат волеизъявления. Он проголосовал дистанционно из своего кабинета в доме правительства, сообщает пресс-служба.

Президент РФ со вторника, 14 сентября ушел на самоизоляцию в связи с тем, что некоторые сотрудники из его окружения заразились коронавирусом.