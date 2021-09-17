Путин проголосовал дистанционно

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном электронном формате, как и предполагалось. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал онлайн формат волеизъявления. Он проголосовал дистанционно из своего кабинета в доме правительства, сообщает пресс-служба.

Президент РФ со вторника, 14 сентября ушел на самоизоляцию в связи с тем, что некоторые сотрудники из его окружения заразились коронавирусом.

Нужно беспокоиться? Иммунолог оценил необходимость ревакцинации

Сегодня стало известно, что COVID-19 у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Глава государства абсолютно здоров, заверил его пресс-секретарь.

Сам Владимир Путин обратил сегодня внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. Он высказался об этом в ходе онлайн-встречи с губернатором СанктПетербурга Александром Бегловым. Президент связал вспышку заболевания в своём окружении запоздалой повторной прививкой.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры