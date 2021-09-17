Путин проголосовал дистанционно
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном электронном формате, как и предполагалось. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал онлайн формат волеизъявления. Он проголосовал дистанционно из своего кабинета в доме правительства, сообщает пресс-служба.
Президент РФ со вторника, 14 сентября ушел на самоизоляцию в связи с тем, что некоторые сотрудники из его окружения заразились коронавирусом.
Сегодня стало известно, что COVID-19 у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Глава государства абсолютно здоров, заверил его пресс-секретарь.
Сам Владимир Путин обратил сегодня внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. Он высказался об этом в ходе онлайн-встречи с губернатором СанктПетербурга Александром Бегловым. Президент связал вспышку заболевания в своём окружении запоздалой повторной прививкой.
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