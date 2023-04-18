Российский боец MMA будет участвовать в выборах депутатов ДНР
18 апреля 202318:30
Российский боец ММА Владимир Минеев зарегистрировался для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР. Он будет участвовать в предварительном голосовании, сообщает ТАСС.
Минеев на данный момент служит добровольцем в зоне проведения СВО.
За время спортивной карьеры он одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один бой закончился вничью.
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru