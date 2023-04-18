Российский боец MMA будет участвовать в выборах депутатов ДНР

Российский боец ММА Владимир Минеев зарегистрировался для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР. Он будет участвовать в предварительном голосовании, сообщает ТАСС.

Сын Кадырова выиграл первый бой в ММА в 16 лет

Минеев на данный момент служит добровольцем в зоне проведения СВО.

За время спортивной карьеры он одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один бой закончился вничью.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры