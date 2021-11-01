Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет

Соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон «О связи», внесен в Госдуму. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию закона и дал положительную оценку документу.

Как объяснили в Госдуме, во внутренних технологических сетях с номерами AS содержатся детали закупочной деятельности различных компаний, такими технологиями обладают интернет-провайдеры и крупные холдинги. Владельцев обяжут при необходимости предоставить правоохранительным органам доступ к таким сетям, отмечает телеканал «360».

Профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Нижняя палата парламента может рассмотреть его уже в ноябре, в таком случае закон вступит в силу в следующем году, отмечает РИА ФАН.

