Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку в течение трех лет
Закон, обязывающий бизнес в течение трех лет хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи с номерами автономной системы (AS), может появиться в России в 2022 году. Об этом пишут «Известия».
Соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон «О связи», внесен в Госдуму. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию закона и дал положительную оценку документу.
Как объяснили в Госдуме, во внутренних технологических сетях с номерами AS содержатся детали закупочной деятельности различных компаний, такими технологиями обладают интернет-провайдеры и крупные холдинги. Владельцев обяжут при необходимости предоставить правоохранительным органам доступ к таким сетям, отмечает телеканал «360».
Профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Нижняя палата парламента может рассмотреть его уже в ноябре, в таком случае закон вступит в силу в следующем году, отмечает РИА ФАН.
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