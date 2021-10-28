Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Кудрин призвал отойти от нефтегазовых денег как основного дохода российского бюджета

В сообщении говорится, что законопроект поддержали 338 парламентариев, против проголосовали 82 народных избранника, один воздержался.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проект федерального бюджета «постпандемийным», а министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что главным приоритетом бюджетной политики является «содействие достижению национальных целей».

«Все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, послания президента обеспечены в полном объёме финансирования», — подчеркнул глава Минфина.

Ранее правительство утвердило проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, согласно которому в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета, а в 2024 году - дефицит. В частности, если в 2022 году доходы федеральной казны превысят 25,02 триллиона рублей, а расходы планируются на уровне 23,6 триллиона рублей, то в 2024-м против 25,8 триллиона доходов будет 26,3 триллиона рублей расходов.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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