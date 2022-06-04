Около 1,5 тысячи жителей Херсона подали заявления на получение гражданства РФ

«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200», — цитирует чиновника ТАСС.

Стремоусов отметил, что пока в городе действует один пункт приема документов, а желающих получить российское гражданство «очень много». В ближайшее время планируется открыть еще три пункта приема заявлений в Новой Каховке и один «где-то в районе».

