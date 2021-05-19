Российских водителей предупредили о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей

Куклева подчеркнула, что нарушения, связанные с охраной окружающей среды, могут грозить физическому и юридическому лицу. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения, но может достигать 500 000 рублей.

Эксперт заметила, что даже отсутствие ограждений и специальных обозначений для запрета на проезд не могут являться основанием для въезда в охраняемую зону (заповедники, национальные парки, памятники природы, ботанические сады).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал три главные причины, по которым автомобили к осени будут дороже, чем сейчас.

