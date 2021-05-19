Российских водителей предупредили о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей
Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева в беседе с порталом Autonews напомнила о штрафах, которые могут грозить российским водителям предстоящим летом.
Она отметила, что необходимо соблюдать законодательство, отправляясь на отдых, не заезжать на машине в запрещенные зоны особо охраняемых природных территорий.
Куклева подчеркнула, что нарушения, связанные с охраной окружающей среды, могут грозить физическому и юридическому лицу. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения, но может достигать 500 000 рублей.
Эксперт заметила, что даже отсутствие ограждений и специальных обозначений для запрета на проезд не могут являться основанием для въезда в охраняемую зону (заповедники, национальные парки, памятники природы, ботанические сады).
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал три главные причины, по которым автомобили к осени будут дороже, чем сейчас.
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