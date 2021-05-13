«Рехнулись!» Шкуматов разгромил предложение КПРФ повысить дорожные штрафы

Петр Шкуматов отметил, что подавляющее большинство обеспеченных людей ездят по правилам. Он добавил, что даже при осуществлении этой абсурдной инициативы, люди просто перерегистрируют свои автомобили на безработных или пенсионеров.

«Подавляющее большинство людей, у которых есть деньги, ездят нормально. А порой и лучше остальных. Они не гоняют, потому что это взрослые и серьезные люди, которые что-то добились. Данная инициатива - это левацкая попытка залезть в карман людям, которые не на дороге нашли свои деньги, не украли их, заработали, как правило, тяжелым трудом. Это классическая история, когда непонятные люди ищут повод для экспроприации. Непонятно уже, где Госдума, а где дурдом. А если серьезно, люди, которые имеют деньги, банально уйдут в тень, перерегистрируют машины на безработных или пенсионеров, а сами продолжат ездить. А пострадавшим будет обычный рядовой гражданин, для которого любая дорожная мерзкая подстава закончится финансовой катастрофой», - констатировал он.