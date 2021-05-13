«Рехнулись!» Шкуматов разгромил предложение КПРФ повысить дорожные штрафы
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» назвал идею коммунистов штрафовать за нарушение ПДД на процент от годового дохода абсурдом и попыткой залезть в карман «нормальным людям».
Коммунисты предлагают устроить «дорожный ГУЛАГ». Так руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил предложение повысить для людей с высоким уровнем дохода штрафы за нарушение ПДД. По мнению депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной, сумма взыскания для владельцев дорогих автомобилей будет определяться не в рублях, а в процентах от годового дохода.
«Идея абсолютно ужасна! Вместо 500 рублей платить 500% годового дохода? За то, что я попал в очередную ловушку в Москве? Они там рехнулись? Пять лет работы, пять лет жизни за то, что кто-то внезапно поставил знак ограничения скорости 40 км/ч на автомагистрали? Депутат предлагает устроить дорожный ГУЛАГ. Этих ловушек в Москве сотни. Даже я попадаюсь раз пять в год. При том, что я про эти ловушки пишу, у меня есть их реестр, и то я попадаю в них. А давайте сажать людей на 5 лет, 10 лет, 20 лет тюрьмы! А если кто-то не заплатил за парковку в Москве – на 50 лет. Вот это надо подсказать депутату. Чем жестче они хотят что-то запрещать, тем абсурднее становится вся эта история. Уже непонятно, где находится психбольница», - возмутился он.
Петр Шкуматов отметил, что подавляющее большинство обеспеченных людей ездят по правилам. Он добавил, что даже при осуществлении этой абсурдной инициативы, люди просто перерегистрируют свои автомобили на безработных или пенсионеров.
«Подавляющее большинство людей, у которых есть деньги, ездят нормально. А порой и лучше остальных. Они не гоняют, потому что это взрослые и серьезные люди, которые что-то добились. Данная инициатива - это левацкая попытка залезть в карман людям, которые не на дороге нашли свои деньги, не украли их, заработали, как правило, тяжелым трудом. Это классическая история, когда непонятные люди ищут повод для экспроприации. Непонятно уже, где Госдума, а где дурдом. А если серьезно, люди, которые имеют деньги, банально уйдут в тень, перерегистрируют машины на безработных или пенсионеров, а сами продолжат ездить. А пострадавшим будет обычный рядовой гражданин, для которого любая дорожная мерзкая подстава закончится финансовой катастрофой», - констатировал он.
Ранее в четверг депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила неординарным образом повысить штрафы за нарушение ПДД для людей с высоким уровнем дохода. «Как же сломать этот буржуйский порядок, о котором Ленин говорил, что формально – верно, а по сути – издевательство? Очень просто. Во всех таблицах штрафов заменить всего один символ – сменить знак рубля на знак «%» (проценты от годового дохода). Вот это и будет настоящим уравнением в правах», - указала она.
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