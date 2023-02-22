ГИБДД анонсировала «облаву» на пьяных водителей в праздники
Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила об организации рейда в Москве по выявлению нетрезвых водителей с сегодняшнего вечера до воскресенья, 26 февраля включительно. Мероприятия проводятся для предупреждения и пресечения серьёзных нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает ТАСС, в Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не игнорировать проблему пьяного вождения, оперативно информировать сотрудников полиции о неадекватном вождении. В ГИБДД пообещали принимать меры быстрого реагирования на такие сигналы.
Госавтоинспекция российской столицы также настоятельно попросила водителей не садиться за руль после употребления спиртных напитков.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что водитель, которому выписан штраф, имеет право знать, на основании чего он был привлечен к ответственности. Так он прокомментировал предоставление бонуса гражданам за фиксацию в мобильном приложении «Народный инспектор» нарушений, связанных с неправильной парковкой и «опасным вождением».
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