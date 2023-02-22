ГИБДД анонсировала «облаву» на пьяных водителей в праздники

Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила об организации рейда в Москве по выявлению нетрезвых водителей с сегодняшнего вечера до воскресенья, 26 февраля включительно. Мероприятия проводятся для предупреждения и пресечения серьёзных нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает ТАСС, в Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не игнорировать проблему пьяного вождения, оперативно информировать сотрудников полиции о неадекватном вождении. В ГИБДД пообещали принимать меры быстрого реагирования на такие сигналы.