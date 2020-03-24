Российских призывников могут отправить на карантин

По словам Липового, «всё идёт по плану», несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Вместе с тем генерал-майор предположил, что пришедших в армию в апреле призывников сначала могут отправить на карантин длительностью одну-две недели. Условия для карантина в армии есть, добавил он.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в этом году пройдёт в установленные сроки, то есть с 1 апреля по 15 июля.

Между тем, в Узбекистане из-за сложной ситуации с коронавирусом решили приостановить призыв на срочную воинскую службу. Президент Украины Владимир Зеленский перенёс весенний призыв с апреля-июня на май-июль.

В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом, на Украине — 73, в Узбекистане — 49.

