Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства

Ранее представители российской киберспортивной команды Team Spirit решили сменить гражданство, сообщает портал Cybersport.ru со ссылкой на собственный источник. По информации собеседника сайта, рассматривается получение сербского гражданства, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия коллектива в международных турнирах.

До этого российская команда Team Spirit, в которую входят киберспортсмены из России и Украины, впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10, передает «Радиоточка НСН».

