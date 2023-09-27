Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико лишились приза в двести тысяч долларов из-за гражданства РФ, сообщает Sportskeeda.

Россияне выиграли чемпионат по Fortnite, но организаторы дисквалифицировала их, объяснив это тем, что Россия находится в списке государств «с ограниченным доступом к призам».

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Ранее представители российской киберспортивной команды Team Spirit решили сменить гражданство, сообщает портал Cybersport.ru со ссылкой на собственный источник. По информации собеседника сайта, рассматривается получение сербского гражданства, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия коллектива в международных турнирах.

До этого российская команда Team Spirit, в которую входят киберспортсмены из России и Украины, впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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