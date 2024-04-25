Российские заключенные получат новую спецодежду

Особое внимание было уделено внедрению новой специальной одежды для тех, кто содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Прежде всего, была пересмотрена визуальная составляющая одежды осужденных. Изменены цветовая палитра и покрой. Одежда стала менее мрачной и более комфортной. Также было предложено ввести новые предметы одежды и обуви.

Отмечается, что удобная, современная одежда играет большую роль в исправлении заключенных, а внедрение новой формы поспособствует гуманизации условий содержания людей, отбывающих наказание.

Ранее в ФСИН заявили, что нехватка сотрудников в ведомстве составляет почти 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



