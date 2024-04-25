Российские заключенные получат новую спецодежду
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России разработали новые модели спецодежды для заключенных, сообщает «РЕН ТВ».
Особое внимание было уделено внедрению новой специальной одежды для тех, кто содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Прежде всего, была пересмотрена визуальная составляющая одежды осужденных. Изменены цветовая палитра и покрой. Одежда стала менее мрачной и более комфортной. Также было предложено ввести новые предметы одежды и обуви.
Отмечается, что удобная, современная одежда играет большую роль в исправлении заключенных, а внедрение новой формы поспособствует гуманизации условий содержания людей, отбывающих наказание.
Ранее в ФСИН заявили, что нехватка сотрудников в ведомстве составляет почти 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По Кавказу будет курсировать поезд с вагоном-спа и сауной
- Российские заключенные получат новую спецодежду
- Захарова: США намерены нарастить террористический потенциал Киева
- ОНК: Иванова доставили в карантинную камеру в «Лефортово»
- Венгрия поддержала план КНР по урегулированию конфликта на Украине
- США объявили о планах продажи Польше ракет на $1,2 миллиарда
- СМИ: эквивалент вменяемой Иванову взятки может быть больше миллиарда рублей
- Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна
- В Госдуму внесли проект о праве многодетных мобилизованных уволиться досрочно
- Врач-онколог заявил о десятикратном увеличении заболеваемости раком кожи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru