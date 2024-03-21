Глава ФСИН: Нехватка сотрудников в ведомстве составляет почти 20%
Нехватка сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) составляет 19% от общей численности персонала, заявил глава ведомства Аркадий Гостев на итоговой коллегии.
В ведомстве призвали российские власти принять «неотложные меры на правительственном уровне» в связи с растущим дефицитом кадров.
Гостев отметил, что речь должна идти об увеличении окладов сотрудников.
Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что тюремные робы в женских колониях сделают менее депрессивными. В ходе выступления в Совете Федерации он рассказал, что ведомство, вместе с ФСИН, обсуждает вопрос изменения одежды женщин-заключённых «в плане цвета и так далее». Спискер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала идею «замечательной».
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru