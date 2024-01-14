ФСИН опровергла сообщения об отключении отопления в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировала распространившуюся в Сети информацию об отключениях отопления в исправительных колониях.
Пресс-служба ведомства заявила, что сообщения не соответствуют действительности. Все исправительные учреждения работают в штатном режиме с нормативной температурой в помещениях.
Служба сообщила, что сбоев и аварий в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.
Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды осталось 282 многоквартирных дома. Для устранения последний задействованы все аварийные бригады, отмечает «Радиоточка НСН».
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