ФСИН опровергла сообщения об отключении отопления в колониях

Пресс-служба ведомства заявила, что сообщения не соответствуют действительности. Все исправительные учреждения работают в штатном режиме с нормативной температурой в помещениях.

Служба сообщила, что сбоев и аварий в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.

Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды осталось 282 многоквартирных дома. Для устранения последний задействованы все аварийные бригады, отмечает «Радиоточка НСН».

