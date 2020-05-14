Российские врачи обнаружили нетипичный симптом COVID-19

Врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) столкнулись с нетипичным проявлением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей ФМБА, у двух пациентов наблюдался серозный перитонит. Специалисты предполагают, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, подчеркивает РИА ФАН.

Медики уточнили, что в процессе лечения у пациентов появилась отрицательная динамика в виде «острого живота» и повышения температуры. Специалисты провели диагностическую лапароскопию, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пишет Ura.ru.