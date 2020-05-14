Российские врачи обнаружили нетипичный симптом COVID-19
Врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) столкнулись с нетипичным проявлением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей ФМБА, у двух пациентов наблюдался серозный перитонит. Специалисты предполагают, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, подчеркивает РИА ФАН.
Медики уточнили, что в процессе лечения у пациентов появилась отрицательная динамика в виде «острого живота» и повышения температуры. Специалисты провели диагностическую лапароскопию, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пишет Ura.ru.
Ранее НСН писала, что телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом коронавирусной инфекции, при которому пациенту необходимо лечиться в стационаре. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
Малышева подчеркнула, что в том случае, когда картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то можно не волноваться – пациент может проходить лечение от COVID-19 в домашних условиях.
А вот появление одышки является однозначным требованием для госпитализации, подчеркнула телеведущая.
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