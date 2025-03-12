Герасимов: Более 600 штурмовиков прошли по газопроводу в Судже

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в операции по проходу по трубе газопровода в Суджу приняли участие более 600 российских штурмовиков.

Он отметил, что действия этих подразделений, включая сводное штурмовое подразделение добровольческого отряда «Ветераны», а также личный состав 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат», были героическими.

Миронов предложил присвоить звание Героя России участникам операции «Поток»

По словам Герасимова, штурмовики преодолели расстояние около 15 километров внутри трубы газотранспортной системы, что позволило им выйти в глубину боевых порядков украинских сил.

Операция «Поток» началась 8 марта. В ней участвовали сводные подразделения добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат». Бойцы в течение шести дней двигались по газопроводу, что позволило им выйти в тыл ВСУ и освободить несколько населенных пунктов, включая Правда, Косицу и Михайловку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры