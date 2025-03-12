Герасимов: Более 600 штурмовиков прошли по газопроводу в Судже
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в операции по проходу по трубе газопровода в Суджу приняли участие более 600 российских штурмовиков.
Он отметил, что действия этих подразделений, включая сводное штурмовое подразделение добровольческого отряда «Ветераны», а также личный состав 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат», были героическими.
По словам Герасимова, штурмовики преодолели расстояние около 15 километров внутри трубы газотранспортной системы, что позволило им выйти в глубину боевых порядков украинских сил.
Операция «Поток» началась 8 марта. В ней участвовали сводные подразделения добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат». Бойцы в течение шести дней двигались по газопроводу, что позволило им выйти в тыл ВСУ и освободить несколько населенных пунктов, включая Правда, Косицу и Михайловку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru