Герасимов: Более 600 штурмовиков прошли по газопроводу в Судже

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в операции по проходу по трубе газопровода в Суджу приняли участие более 600 российских штурмовиков.

Он отметил, что действия этих подразделений, включая сводное штурмовое подразделение добровольческого отряда «Ветераны», а также личный состав 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат», были героическими.