МВД опровергло использование камер для штрафов за выключенные фары

Этой статьей предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, пишет «Газета.ру».

О том, что в ряде российских регионов камеры на дорогах будут фиксировать неработающие фары ближнего света и невключенные ходовые огни, сообщило издание Autonews.ru.

Штрафы за невключенный ближний свет автомобилей никак не повлияют на безопасность на дорогах и будут очередным «оброком» для водителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Все это выглядит абсолютно ужасно. Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу. Ты просто выехал и получил восемь штрафов, которые обжаловать не можешь. Иди в кассу и плати», - заявил автоэксперт.

