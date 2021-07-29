МВД опровергло использование камер для штрафов за выключенные фары
В МВД РФ опровергли сообщения о том, что автомобили с выключенными фарами на дорогах будут фиксировать дорожные камеры. В ведомстве также отметили, что сейчас дородные инспекторы не штрафуют водителей на основании материалов, получаемых с использованием дорожных камер, по статье 12.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Этой статьей предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, пишет «Газета.ру».
О том, что в ряде российских регионов камеры на дорогах будут фиксировать неработающие фары ближнего света и невключенные ходовые огни, сообщило издание Autonews.ru.
Штрафы за невключенный ближний свет автомобилей никак не повлияют на безопасность на дорогах и будут очередным «оброком» для водителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«Все это выглядит абсолютно ужасно. Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу. Ты просто выехал и получил восемь штрафов, которые обжаловать не можешь. Иди в кассу и плати», - заявил автоэксперт.
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