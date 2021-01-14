Российские власти ужесточат контроль за арендой квартир

Власти России планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду, пишут «Известия».

Соответствующий проект закона готовит Минстрой. Как ожидается, документ позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Он будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы до конца текущего года. В настоящее время до 90 процентов сегмента находится в тени — арендодатели не платят налоги со сдачи жилья.

Новый законопроект должен повысить прозрачность отрасли и защитить права арендодателей и арендаторов. С этой целью в стране запустят информационную систему учета договоров найма жилья — данные будут передаваться в налоговые органы.

По словам экспертов, квадратные метры могут подорожать на 13%.

Напомним, в ноябре прошлого года портал «Российская общественная инициатива» запустил петицию за запрет сдачи квартир в многоквартирных домах.

Если заявление соберёт необходимые 100 000 голосов и будет одобрено властями, жильцы домов смогут запрещать посуточную аренду на основании коллективной жалобы.

Кроме того, петиция предлагает ввести для собственников незаконно сдаваемых квартир штрафы: в столичном регионе их размер составит от 20 до 50 тысяч рублей, в других регионах сумму назначат местные власти.

