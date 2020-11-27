В России предлагают запретить посуточную аренду квартир

Портал «Российская общественная инициатива» запустил петицию за запрет сдачи квартир в многоквартирных домах, сообщает Ura.ru.

Если заявление соберёт необходимые 100 000 голосов и будет одобрено властями, жильцы домов смогут запрещать посуточную аренду на основании коллективной жалобы.

Кроме того, петиция предлагает ввести для собственников незаконно сдаваемых квартир штрафы: в столичном регионе их размер составит от 20 до 50 тысяч рублей, в других регионах сумму назначат местные власти.

Авторы инициативы считают, что благодаря запрету улучшатся условия жизни и комфорт жильцов, за счёт штрафов с незаконно сдающих жильё лиц казна пополнится государственная казна, увеличится контроль за незаконной миграцией и снизятся риски террористических угроз.

На данный момент петицию поддержали 422 гражданина, 266 человек проголосовали против. Голосование продлится до 23 ноября 2021 года.

