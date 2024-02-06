Российские владельцы китайских автомобилей могут остаться без запчастей
Российские автомобилисты, которые приобрели китайские машины, могут столкнуться с нехваткой запчастей, пишет «Газета.Ru».
Согласно результатам исследования сети автосервисов Fit Service, для решения проблем с нехваткой запчастей российским станциям техобслуживания придется использовать собственные станки. Глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев отметил, что в 2024 году на российском авторынке станет еще больше китайских авто, часть которых будет реализовываться без открытия собственных дилерских центров. Таким образом, владелец такого автомобиля останется без поддержки официального представителя бренда.
По словам Груздева, сервисы вынуждены будут обзавестись своими токарными станками и сварочными аппаратами. Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что уже сейчас многие автосервисам приходится подбирать запчасть для китайских авто «по образцу».
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.
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