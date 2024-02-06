ВТБ: Россияне в январе взяли в кредит 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей

Отмечается, что результат за январь на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года. Согласно данным, лидерство на рынке автокредитования по-прежнему за ВТБ.

Таким образом, по итогам января совокупная доля группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год. Указывается, что сам ВТБ в январе выдал автокредитов на 26,7 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысило итоги за первый месяц 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне взяли более 932 тысяч автокредитов, что на 70% превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

