ВТБ: Россияне в январе взяли в кредит 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей
Российские банки в январе выдали физическим лицам автокредитов на сумму свыше 130,6 млрд рублей, это рекордный показатель для первого месяца года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Отмечается, что результат за январь на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года. Согласно данным, лидерство на рынке автокредитования по-прежнему за ВТБ.
Таким образом, по итогам января совокупная доля группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год. Указывается, что сам ВТБ в январе выдал автокредитов на 26,7 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысило итоги за первый месяц 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне взяли более 932 тысяч автокредитов, что на 70% превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
- Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
- Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
- Писателя Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
- ВТБ: Россияне в январе взяли в кредит 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей
- Авиасообщение между Волгоградом и Сочи восстановят с 1 июня
- «Учись, казак!»: Кого Путин выбирает в атаманы
- Журналист Репке сравнил ситуацию в Авдеевке с Бахмутом
- В МИД допустили выход России из Арктического совета
- В Красноярске Мариинский театр представит оперу «Золушка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru