Российские вина получат спецмарку «Вино России»

Для российского вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, сделанной из винограда, выращенного в России, и «соответствует всем стандартам качества виноделия». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Цель нововведений — «добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках», отметили в Минфине. Марку получат производители, входящие в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердившие российское происхождение винограда.

В России нет никаких проблем с иностранными винами, несмотря на прекращение поставок из США, Австралии и Новой Зеландии, сказал ранее в интервью НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Вино
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