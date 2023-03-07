Российские вина получат спецмарку «Вино России»

Цель нововведений — «добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках», отметили в Минфине. Марку получат производители, входящие в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердившие российское происхождение винограда.

В России нет никаких проблем с иностранными винами, несмотря на прекращение поставок из США, Австралии и Новой Зеландии, сказал ранее в интервью НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

