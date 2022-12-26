«Ни малейшего дефицита!»: Россияне не заметили уход американских вин

В России нет никаких проблем с иностранными винами, несмотря на прекращение поставок из США, Австралии и Новой Зеландии, сказал в интервью НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

Ранее РБК сообщило, что поставки вин из Евросоюза в Россию в августе-октябре выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.