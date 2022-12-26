«Ни малейшего дефицита!»: Россияне не заметили уход американских вин
В Россию продолжают поставлять вино из Европы и Америки, при этом цены практически не выросли, сказал в эфире НСН Денис Руденко.
В России нет никаких проблем с иностранными винами, несмотря на прекращение поставок из США, Австралии и Новой Зеландии, сказал в интервью НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Ранее РБК сообщило, что поставки вин из Евросоюза в Россию в августе-октябре выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«На сегодняшний день у нас нет ни малейшего дефицита. У нас есть вина, как из Нового, так и из Старого Света. Вино до сих пор не находится под санкциями за исключением нескольких стран, решивших не поставлять вина в Россию. Это, в первую очередь, США, Австралия и Новая Зеландия, но объем этих вин никогда не был принципиальным, особенно американских. Это был только премиальный сегмент и лишь пару брендов базового сегмента. Поэтому никакой проблемы с иностранным импортным вином не наблюдается, практически все, что нужно, есть. Рынок вина в полном порядке и стабилен», – сказал Руденко.
По его словам, цены на вино выросли незначительно.
«В крупных торговых сетях большой ассортимент вин и нельзя сказать, что цены на них серьезно выросли по сравнению с прошлым годом. В рамках инфляции и нынешней ситуации, возможно, где-то есть рост на 5-10-15%, но это связано с общей финансовой ситуацией», - разъяснил эксперт.
Руденко также отметил, что в росте поставок вина в Россию нет ничего удивительного.
«Летом, когда было непонятно, что с логистикой, как правильно оформлять товар и платить, были серьезные просадки по объемам. Неудивительно, что когда наши торговые сети сориентировались и отработали новые схемы логистики, доставки, растаможки и оформления, объем импорта подрос. Это естественно. В конце года всегда подрастает спрос в связи с приближением праздников. Ноябрь и декабрь - это всегда высокий сезон, когда идут активные продажи вина, это совершенно естественная история», - подчеркнул винный критик.
При этом он объяснил, почему российские производители вина не заняли летом освободившуюся на время нишу.
«Российскому производителю не нужно благоприятной конъюнктуры, у него и так не хватает продукции, и физически не было возможности улучшить рыночную ситуацию ввиду недостатка товара. Два последних года были достаточно сложными для российского виноделия. 2020-й год был очень жаркий, что привело к проблемам с количеством урожая, а 2021-й год - страшно дождливый практически во всех винодельческих регионах, кроме Дагестана. Для Кубани и Крыма это были тяжелые годы, отмечалось снижение урожая до 25-30%. Кроме того, вступил в силу закон, запрещающий использовать для производства российских вин иностранное вино, привезенное в цистернах. До 2020 года многие винодельни спокойно привозили цистерны, бутилировали и выпускали, как российское вино, а сейчас эта практика полностью прекратилась», - заключил собеседник НСН.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов говорил НСН, что рестораны не хотят переходить на российский алкоголь, хоть он и дешевле иностранного.
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