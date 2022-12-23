«Пейте отечественное!»: Ресторатор о кулинарных трендах на новогодние праздники
В этом году на новогоднем столе будут уместны отечественные напитки и традиционные новогодние блюда, сказал НСН Игорь Бухаров.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал НСН, чем можно удивить гостей и близких за новогодним столом.
«В этом году новогодний стол будет достаточно скромным. Во многом это связано с тем, что часть наших соотечественников сейчас сидит в окопах. Хотя мои друзья, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, просят спокойно отмечать Новый год, ведь жизнь продолжается, а защитники Родины на страже. Что же касается напитков и блюд, то я посоветую пить отечественное вино, оно обладает не менее интересным вкусом, чем зарубежные алкогольные напитки, а стоит намного дешевле. Сегодня хорошее вино предлагают Крым, Ставропольский край, Кавказ, Волгоградская и Ростовская области. А еда будет вполне традиционной — оливье, сельдь под шубой», — сказал Бухаров.
Также собеседник НСН отметил, что празднование Нового года можно продолжить в ресторане.
«Большое количество предприятий будут работать по основному меню. Если будут места, можно спокойно зайти и продолжить новогоднее пиршество», — добавил он.
В заключение Бухаров рассказал о своих гастрономических предпочтениях в новогодние праздники.
«Так же, как и у всех: сельдь под шубой, оливье. Я уже в таком возрасте, в котором от традиций не отказываются», — заключил собеседник НСН.
Ранее результаты соцопроса показали, что россияне готовы потратить на новогодний стол в среднем 5000 рублей, что примерно на 700 рублей меньше, чем годом ранее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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