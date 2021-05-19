Российские видеосервисы попросили уравнять условия их работы и Netflix

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая представляет интересы ivi, OKKO, Amediateka и других онлайн-кинотеатров, направила в Роскомнадзор письмо с просьбой включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, что уровняет условия работы иностранного и российских сервисов.

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В письме отмечается, что закон о правовом статусе онлайн-кинотеатров, действующий с июля 2017 года, предписывает включать сервисы с суточной аудиторией более 100 тысяч человек в реестр аудиовизуальных сервисов. Такие сервисы должны осуществлять возрастную маркировку контента, также их владельцами могут быть только российские юрлица, иностранцы могут владеть не более 20%.

Авторы обращения настаивают, что необходимо включить иностранные сервисы в правовое поле, чтобы избежать неравенства среди участников рынка.

Ранее сообщалось, что полицию вызвали на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине, куда пришли тысячи человек и устроили давку.

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