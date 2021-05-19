Российские видеосервисы попросили уравнять условия их работы и Netflix

В письме отмечается, что закон о правовом статусе онлайн-кинотеатров, действующий с июля 2017 года, предписывает включать сервисы с суточной аудиторией более 100 тысяч человек в реестр аудиовизуальных сервисов. Такие сервисы должны осуществлять возрастную маркировку контента, также их владельцами могут быть только российские юрлица, иностранцы могут владеть не более 20%.

Авторы обращения настаивают, что необходимо включить иностранные сервисы в правовое поле, чтобы избежать неравенства среди участников рынка.

Ранее сообщалось, что полицию вызвали на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине, куда пришли тысячи человек и устроили давку.

