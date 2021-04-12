Netflix заключил контракт с «Газпром-медиа»
Американский сервис Netflix заключил контракт со студией 1–2–3 Production, входящей в «Газпром-медиа». Согласно соглашению, студию выпустит для стриминговой платформы современную версию «Анны Карениной». Об этом пишет «Коммерсантъ».
В статье отмечается, что Netflix рассчитывает выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с местными продюсерами. Со слов источников издания, Netflix планирует приобрести и драматическую историю, происходящую в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца.
Сообщается, что производить сериал будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на сценарий. Студия «Русское» - это постоянный подрядчик телеканала «Россия».
Режиссером проекта станет Дарья Жук, пишет издание.
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