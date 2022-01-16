Российские ученые прогнозируют рост заболеваемости к 1 февраля до 65 тысяч новых случаев COVID-19

Группа исследователей под руководством Захарова создала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed). Она позволяет сделать более точный прогноз о распространении COVID-19. В соответствии с расчетами исследователей, общее число инфицированных в России превысит 11,5 миллиона человек. При этом одновременно юудут болеть до миллиона россиян.

«Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля», — считает ученый.

В этом случае к концу февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч. Затем, рассказал ученый, рост заболеваемости начнет снижаться.

Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов

«Есть статистика по Великобритании и США, где количество инфицированных каждый день повышается в 5-6 раз, а количество смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция "омикрона" не приводит к такой же летальности, как "дельта". Но проблема в том, что большинство людей в этих странах вакцинированы. А если мы посмотрим на наше богоспасаемое Отечество, где, как минимум, половина людей не вакцинирована, очень может быть, что "омикрон" покажет себя самым неприятным образом. Мы узнаем это в конце января – начале февраля», - отметил профессор Сколтеха.

