Российские ученые прогнозируют рост заболеваемости к 1 февраля до 65 тысяч новых случаев COVID-19
В России количество новых случаев заражения коронавирусом может достичь 65 тысяч каждый день к 1 февраля. Развитие эпидемиологической ситуации спрогнозировал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров, передает ТАСС.
Группа исследователей под руководством Захарова создала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed). Она позволяет сделать более точный прогноз о распространении COVID-19. В соответствии с расчетами исследователей, общее число инфицированных в России превысит 11,5 миллиона человек. При этом одновременно юудут болеть до миллиона россиян.
«Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля», — считает ученый.
В этом случае к концу февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч. Затем, рассказал ученый, рост заболеваемости начнет снижаться.
Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов
«Есть статистика по Великобритании и США, где количество инфицированных каждый день повышается в 5-6 раз, а количество смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция "омикрона" не приводит к такой же летальности, как "дельта". Но проблема в том, что большинство людей в этих странах вакцинированы. А если мы посмотрим на наше богоспасаемое Отечество, где, как минимум, половина людей не вакцинирована, очень может быть, что "омикрон" покажет себя самым неприятным образом. Мы узнаем это в конце января – начале февраля», - отметил профессор Сколтеха.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Песков: НАТО превратился в орудие конфронтации
- Российские ученые прогнозируют рост заболеваемости к 1 февраля до 65 тысяч новых случаев COVID-19
- Биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира
- Из моргов в Алма-Ате похитили 41 тело
- В ФРГ отключение России от SWIFT сравнили с «атомной бомбой» для мирового рынка
- Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
- Кулеба: Украина реализует «пакет мер сдерживания» РФ
- Глава Дагестана прокомментировал инцидент с уроженцем региона в московском автобусе
- Российский ученый спрогнозировал глобальную катастрофу в течение 30 лет
- Золотой компромисс или война? Политики и военные спорят о ситуации с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru