Российские ученые на Оранских островах начнут изучать моржей

Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» отправились в субботу в экспедицию на Оранские острова. Их цель – изучить популяцию и методы сохранения северной группировки атлантических моржей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отделения Всемирного фонда дикой природы в экорегионе Баренц.

«На северную оконечность архипелага Новая Земля сегодня отправились сотрудники национального парка "Русская Арктика", главная задача которых - организовать пункт наблюдения за атлантическими моржами. Проект парка поддержал Всемирный фонд дикой природы России (WWF)», - рассказали в пресс-службе.

Благодаря финансовой помощи WWF, ученые на лето и осень установят фотоловушки и домик для инспекторов и охраны лежбища. Это позволит наблюдать малоизученную популяцию моржей, занесенных в Красную книгу.

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Одной из задач ученых, которую они намерены решить, является сбор информации про наиболее уязвимую группу животных – самок с детенышами моржей.

Совместный проект WWF России и нацпарка «Русская Арктика» продлится три года. По его итогам ученые разработают свод правил посещения моржовых лежбищ в западном секторе Российской Арктики.

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