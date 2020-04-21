Российские туристы рассказали, по каким местам скучают в самоизоляции

Находящиеся на самоизоляции россияне рассказали, что больше всего скучают по поездкам в Санкт-Петербург. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом Biletix. Северную столицу отметил 21% респондентов. Кроме того, в списке, в частности, оказались Сочи, Минеральные воды и Москва.

Что касается заграничных направлений, то больше всего российские туристы скучают по Италии, Франции, Испании и Таиланду.

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Накануне стало известно, что российские власти планируют продлить режим самоизоляции в стране на майские праздники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральной власти, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

По данным издания, рассматриваются два сценария, основной из которых заключается в продлении режима самоизоляции на майские праздники и рабочие дни между ними. Главная цель – не допустить дальнейшую волну распространения коронавирусной инфекции.

Второй сценарий предполагает продление режима нерабочих недель до середины мая – начала июня. План предусматривает негативное развитие событий.

Напомним, в этом году праздничные выходные приходятся на дни с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. Между ними три дня 6,7,8 мая считаются рабочими.

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ФОТО: Pixabay
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