Российские туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов
Сон – главный способ борьбы с симптомами джетлага, рассказали авиапассажиры порталу Aviasales. Специалисты сервиса провели опрос 37 тысяч российских туристов о средствах противостояния джетлагу.
Большая часть респондентов сразу выстраивают режим дня по новому часовому поясу или отсыпаются перед полетом дома. Таких 63 процента.
Спортивные занятия помогают адаптироваться к джетлагу 16 процентам авиатуристов.
Алкоголь помогает расслабиться и войти в новый режим сна 15 процентам путешественников, а лекарства – пяти процентам граждан.
По мнению путешественников со стажем, плавно перестроить организм к условиям нового часового пояса можно с помощью длительных пересадок.
Ранее эксперты в эфире НСН спрогнозировали цены на авиабилеты.
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