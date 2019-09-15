Российские туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов

15 сентября20:01

Сон – главный способ борьбы с симптомами джетлага, рассказали авиапассажиры порталу Aviasales. Специалисты сервиса провели опрос 37 тысяч российских туристов о средствах противостояния джетлагу.

Большая часть респондентов сразу выстраивают режим дня по новому часовому поясу или отсыпаются перед полетом дома. Таких 63 процента.

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Спортивные занятия помогают адаптироваться к джетлагу 16 процентам авиатуристов.

Алкоголь помогает расслабиться и войти в новый режим сна 15 процентам путешественников, а лекарства – пяти процентам граждан.

По мнению путешественников со стажем, плавно перестроить организм к условиям нового часового пояса можно с помощью длительных пересадок.

Ранее эксперты в эфире НСН спрогнозировали цены на авиабилеты.

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ФОТО: РИА Новости
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